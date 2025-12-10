Gli scienziati che seguono i cani blu di Chernobyl | Il colore non è dovuto alle radiazioni ma all'incuria umana
Dopo l'avvistamento di tre cani con un manto blu nella zona di Chernobyl, sono emerse diverse teorie, anche non scientifiche, che collegavano il colore alle radiazioni della centrale del 1986. Tuttavia, gli scienziati chiariscono che il colore dei cani è attribuibile all'incuria umana e non alle radiazioni, smentendo così supposizioni legate a effetti radioattivi.
Dopo l'avvistamento di tre cani blu ripresi nella zona di Chernobyl, online circolavano ipotesi non scientifiche che la causa dipendesse dalle radiazioni dovute all'esplosione della centrale atomica del 1986. Ora gli esperti hanno svelato l'arcano: il motivo è dovuto alla mancanza di attenzione da parte dell'essere umano nella gestione dei rifiuti chimici.
Non sono le radiazioni a colorare i cani di blu nella zona di Chernobyl, ma un bagno chimico rovesciato dove gli animali si sono rotolati
