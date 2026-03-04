Il Sol dell’Avvenire a Modena Cronaca di una rivoluzione sociale

Nella seconda metà dell’Ottocento, Modena ospitava gruppi di mazziniani, garibaldini, anarchici e socialisti che si riunivano per discutere di politica e cambiamenti sociali. Questi movimenti erano attivi nella città, coinvolgendo diverse figure e idee. Le attività e le riunioni si svolgevano in vari luoghi pubblici e privati, attirando l’attenzione di cittadini e autorità locali.

Mazziniani, garibaldini, anarchici e socialisti a Modena nella seconda metà dell’Ottocento. Alle storie di quanti diedero vita a un movimento destinato a segnare la storia delle lotte sociali e del lavoro è dedicato il nuovo libro dello scrittore e saggista Roberto Franchini, "E noi guardammo sorgere il Sole dell’Avvenire" (edito da Mimesis), che verrà presentato venerdì 6 marzo alle 17.30 alla sala Giacomo Ulivi dell’Istituto Storico in viale Ciro Menotti 137. Dopo il saluto del sindaco Massimo Mezzetti, interverranno lo storico Claudio Silingardi, vicepresidente dell’Istituto, e i giornalisti Michele Smargiassi ed Ettore Tazzioli. La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

