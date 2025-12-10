Palazzina a rischio crollo in via dell’Avvenire a Pianura | evacuate tre famiglie
Una palazzina in via dell’Avvenire, nel quartiere Pianura di Napoli, è stata dichiarata a rischio crollo, portando all’evacuazione di tre famiglie. L’intervento delle autorità è stato necessario per garantire la sicurezza dei residenti, in un’area che presenta criticità strutturali. La situazione resta monitorata in attesa di interventi di messa in sicurezza.
Momenti di paura in via dell’Avvenire, nel quartiere Pianura di Napoli, dove una palazzina è stata dichiarata a rischio crollo e tre famiglie sono state evacuate. L’allarme è scattato cinque giorni fa, nel cuore della notte, quando i vigili del fuoco hanno bussato alle porte dei residenti intimando l’immediato sgombero dell’edificio. Palazzina a rischio crollo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Palazzina a rischio crollo, i residenti: "Infiltrazioni dopo alcuni lavori. Si è aperta una voragine" - VIDEO napolitoday.it/cronaca/palazz… Vai su X
REGIONE - Consigliere Partito Democratico Maurizio Mangialardi:"Palazzina delle emergenze dell’Ospedale di Senigallia: fondi PNRR a rischio secondo la Corte dei Conti e secondo me (da tempo)". "Ho depositato stamattina una interrogazione rivolta alla G - facebook.com Vai su Facebook
Palazzina a rischio crollo, i residenti: "Infiltrazioni dopo alcuni lavori. Si è aperta una voragine" - VIDEO - Da Pianura arriva una drammatica segnalazione di alcuni residenti circa il pericolo di crollo di una palazzina in via dell'avvenire. Riporta napolitoday.it
