Palazzina a rischio crollo in via dell’Avvenire a Pianura | evacuate tre famiglie

Teleclubitalia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una palazzina in via dell’Avvenire, nel quartiere Pianura di Napoli, è stata dichiarata a rischio crollo, portando all’evacuazione di tre famiglie. L’intervento delle autorità è stato necessario per garantire la sicurezza dei residenti, in un’area che presenta criticità strutturali. La situazione resta monitorata in attesa di interventi di messa in sicurezza.

Momenti di paura in via dellAvvenire, nel quartiere Pianura di Napoli, dove una palazzina è stata dichiarata a rischio crollo e tre famiglie sono state evacuate. L’allarme è scattato cinque giorni fa, nel cuore della notte, quando i vigili del fuoco hanno bussato alle porte dei residenti intimando l’immediato sgombero dell’edificio. Palazzina a rischio crollo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

