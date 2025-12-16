Telechirurgia robotica | una rivoluzione che parte da Modena verso l' Europa
Il 16 dicembre 2025, l'Ospedale Civile di Baggiovara a Modena ospiterà il primo evento in Emilia-Romagna dedicato alla telechirurgia robot-assistita, segnando una svolta nell’innovazione medica. Organizzato dall’Urologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, sotto la guida della dottoressa Stefania Ferretti, questo appuntamento rappresenta un passo importante verso una rivoluzione tecnologica nel panorama sanitario europeo.
Chirurgia Generale Robotica
Minervini: Chirurgia urologica, la rivoluzione è robotica - "Stiamo assistendo in urologia, ma anche in tante branche della chirurgia ad una rivoluzione robotica.
