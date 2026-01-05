Il crescente fenomeno delle sparatorie e del malvivente a Palermo evidenzia una situazione di crisi nella sicurezza urbana. Il Sinalp sollecita un intervento straordinario per affrontare le problematiche legate al lavoro, alla sicurezza e alla dignità sociale, al fine di contrastare l’erosione della tranquillità e ripristinare un clima di fiducia e rispetto delle istituzioni.

Il ritorno delle armi da fuoco nelle strade di Palermo rappresenta un segnale gravissimo e ormai inequivocabile, la città è ostaggio di una deriva criminale che avanza nell’indifferenza delle istituzioni locali. La violenza non è più un fatto episodico, ma un linguaggio quotidiano imposto da chi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Sparatorie e malamovida: il Sinalp chiede un piano straordinario per il lavoro, la sicurezza e la dignità sociale

Leggi anche: Sicurezza, il gruppo La Pigna propone un piano straordinario con presidi fissi, pattuglie mobili e telecamere

Leggi anche: Il Sinalp: "Con la partita Iva chiesta agli Asacom abolito un diritto sociale sancito dalla Costituzione"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sparatorie e malamovida: il Sinalp chiede un piano straordinario per il lavoro, la sicurezza e la dignità sociale; La Befana non porta cenere e carbone.

Palermo sotto assedio tra sparatorie e malamovida, il SINALP chiede un vero Piano Straordinario per il lavoro, la Sicurezza e la Dignità Sociale - Palermo sotto assedio tra sparatorie e malamovida, il SINALP chiede un vero Piano Straordinario per il lavoro, la Sicurezza e la Dignità Sociale ... politicamentecorretto.com

L'imprenditoria sana cerca di reagire alla Malamovida, da Palermo la prima discoteca con i tornelli all'ingresso - facebook.com facebook