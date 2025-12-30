Il polo nel cuore di Baggio. Dai primi sette bambini ai 200 accolti ogni giorno. E i grandi aiutano i piccoli.

Il doposcuola di Baggio, situato nel cuore del quartiere, accoglie ogni giorno circa 200 bambini, offrendo supporto e un ambiente sicuro. Nato con l’obiettivo di aiutare i giovani a crescere e imparare, continua a essere un punto di riferimento anche durante le pause scolastiche. Qui, i più grandi si impegnano a sostenere i più piccoli, creando una comunità solidale e autentica.

Il doposcuola di Baggio non va in ferie: è un punto d’approdo prezioso anche quando le scuole sono chiuse. Il campanello dell’Associazione “ Giovani e Famiglia “ inizia a suonare già alle 15: le attività dovrebbero cominciare alle 15.30, ma i primi bambini iniziano a popolare le aule, accolti dal sorriso del presidente Romano Ranaldi e dai volontari. Compiti delle vacanze e non solo. Dal lunedì al giovedì (dalle 14.30 alle 18.15) spazio ai ragazzi delle medie e delle superiori. Come pure il venerdì dalle 13 alle 17, quando si danno il cambio con i bambini delle elementari che restano fino alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

