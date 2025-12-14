Christian De Sica commenta il profilo di Milly Carlucci con una battuta, ma poco dopo elimina il post. Tuttavia, il suo commento è già diventato virale sul web, dimostrando come sui social nulla si cancella completamente. La viralità di un contenuto può sfuggire al controllo, lasciando tracce indelebili di momenti e commenti che sembravano scomparsi.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma l’orecchio?”: Christian De Sica commenta il profilo di Milly Carlucci, poi cancella il post. Ma ormai è troppo tardi, la foto diventa virale sul Web

Una delle granitiche certezze dei social è che di tutto resta traccia. Anche quando si cerca di cancellare un post, una storia o un commento. Forse a Christian De Sica questa cosa deve essere sfuggita, ma è probabile che ora abbia capito che ci vuole un po’ più di prudenza per evitare “scivoloni” non proprio “delicatissimi” (tanto per citare uno dei suoi tormentoni). Ma cos’è accaduto? Ieri sera, sabato 13 dicembre, all’inizio della semifinale di Ballando con le Stelle, ha postato su Instagram una foto di Milly Carlucci ripresa di profilo durante lo show di Rai1 e un commento al vetriolo: “Ma l’orecchio?!?”. Ilfattoquotidiano.it

"Ma quell'orecchio?" Christian De Sica prende in giro Milly Carlucci su Instagram poi cancella tutto. Ma ormai il messaggio era stato visto - facebook.com facebook

Christian De Sica sfotte Milly Carlucci su Instagram: "Ma l'orecchio?" ma poi cancella tutto #BallandoConLeStelle x.com