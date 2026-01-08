Trump mima le atlete transgender davanti al Congresso | il video diventa virale e fa discutere

Durante un intervento al Congresso, Donald Trump ha mimato le atlete transgender, suscitando immediatamente reazioni sui social media. Il video, diventato rapidamente virale, ha acceso un dibattito pubblico sulla questione, evidenziando le divisioni all’interno del panorama politico e mediatico. Questo episodio ha attirato l’attenzione su temi di identità di genere e rappresentanza, mantenendo viva una discussione che coinvolge sia le istituzioni che l’opinione pubblica.

Un discorso che doveva consolidare l’unità repubblicana si è trasformato in un momento di forte controversia mediatica. Durante un incontro a porte chiuse con i parlamentari del Partito repubblicano alla Camera dei Rappresentanti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso di mira le atlete transgender con un’esibizione che ha mescolato retorica politica e teatro grottesco. Le immagini, diffuse dai media internazionali tra cui Reuters, mostrano Trump mentre mima e deride con imitazioni fisiche esagerate quella che ha definito una “ sollevatrice di pesi transgender “, accompagnando i gesti con vocine e versetti caricaturali. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Trump mima le atlete transgender davanti al Congresso: il video diventa virale (e fa discutere) Leggi anche: Il video in cui Trump deride le atlete transgender davanti ai repubblicani della Camera Leggi anche: Trump imita un’atleta transgender: il video virale del siparietto che neppure sua moglie sopporta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trump prende in giro atleti transgender, ma non è colpa dell'AI. Il video è virale; Donald Trump ridicolizza le atlete trans: un video pazzesco | .it. Trump prende in giro atleti transgender, ma non è colpa dell'AI. Il video è virale - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è nuovamente finito al centro delle polemiche dopo aver imitato atleti transgender durante un discorso ai membri repubblicani della Camera al Kennedy ... tg.la7.it

Usa, Trump deride la atlete transgender davanti ai parlamentari repubblicani - Il presidente statunitense ha mimato e fatto vocine usando l'esempio dal sollevamento pesi per sostenere la sua opposizione alla partecipazione di persone transgender negli sport femminili Donald Trum ... tg24.sky.it

Trump deride le atlete transgender e la platea ride. Quando l’umiliazione diventa costruzione del consenso - Durante un intervento davanti ai parlamentari repubblicano, il presidente USA si è lasciato andare a una imitazione caricaturale. quotidiano.net

