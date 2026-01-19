Le attività del Rotary Club Forlì | dalla presentazione della grande mostra sul Barocco alla solidarietà alla mensa della Caritas

Il Rotary Club Forlì promuove iniziative culturali e di solidarietà, tra cui la mostra sul Barocco e le attività di sostegno alla mensa della Caritas. Martedì alle 20, presso il Circolo Aurora a Palazzo Albicini, Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e curatore delle “Grandi Mostre”, terrà una conversazione su “Barocco”, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto sulla ricchezza artistica di questo periodo.

Martedì alle 20 al Circolo Aurora, a Palazzo Albicini, Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e curatore delle "Grandi Mostre", interverrà su "Barocco. Il gran teatro delle idee", la nuova rassegna che sarà allestita ai Musei San Domenico dal 21 febbraio.

Il Rotary Club Arezzo ha organizzato ieri una cena speciale presso la Mensa Caritas di Arezzo, offrendo un momento di convivialità e solidarietà ai bisognosi della città. Un gesto che testimonia l'impegno del club nel sostenere le fasce più vulnerabili della comunità locale. La cena della mensa Caritas offerta e distribuita dal Rotary Arezzo

Ieri pomeriggio, il Rotary Club Arezzo ha organizzato e servito la tradizionale cena presso la mensa della Caritas diocesana di San Domenico ad Arezzo, dimostrando impegno e solidarietà nei confronti delle persone in difficoltà della comunità locale.

