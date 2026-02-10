Carte clonate e conti svuotati in pochi secondi | il dispositivo per difendersi dalle truffe

In città come Cesena, le truffe online si fanno sempre più sofisticate. I criminali usano dispositivi speciali per clonare carte di credito e svuotare i conti in pochi secondi. Le vittime si accorgono troppo tardi, quando i soldi sono già stati prosciugati. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e avvertono i cittadini di fare attenzione a ogni movimento sospetto.

Cesena, 10 febbraio 2026 – Le nuove tendenze delle truffe corrono lungo le invisibili autostrade tecnologiche. Così, mentre le rapine di banconote, magari aggravate da minacce con armi, nel nostro territorio sono (fortunatamente) in calo, prendono sempre più piede le sottrazioni di denaro che avvengono in una manciata di secondi, ai danni di inconsapevoli cittadini, presi di mira soltanto per il fatto di portarsi appresso una carta di credito. Sognava di portare la famiglia in vacanza a Zanzibar: trova un’offerta su Instagram e paga 5.400 euro, ma è una truffa Aumentano i tentativi di clonazione delle carte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una nuova truffa sta mettendo in allarme gli automobilisti: il cosiddetto

