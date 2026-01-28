Modellistica per colture agrarie | il ruolo del digitale per difendersi dalle avversità

In Italia, gli agricoltori cominciano a usare strumenti digitali per proteggere le colture. La modellistica si sta diffondendo come un metodo pratico e utile per prevedere le avversità e intervenire in tempo. Non si tratta più di un'idea lontana, ma di una realtà concreta che aiuta a migliorare le pratiche agricole e a ridurre l’uso di prodotti chimici. Le nuove tecnologie permettono di pianificare meglio le attività e di rispondere in modo più efficace alle sfide del settore.

«La modellistica per la salute delle piante non è più un orizzonte futuro, ma una realtà concreta su cui fondare strategie agronomiche più efficaci e sostenibili. Con la capacità di integrare conoscenze biologiche, climatiche e tecnologiche, i modelli previsionali sono strumenti essenziali per ridurre gli input chimici, proteggere le produzioni e favorire pratiche agricole resilienti». «La raccolta dei dati - ha osservato Battilani- prima era molto empirica, oggi è informatizzata, con i dati che giungono in tempo reale e che ci servono per i modelli previsionali; da li vengono trasferiti, elaborati per le previsioni; i dati digitali sono indispensabili nella costruzione di strumenti predittivi in grado di supportare agricoltori e consulenti nella difesa delle colture da stress ambientali, parassiti e agenti patogeni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Modellistica plantare

La sicurezza informatica è ormai una priorità per tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore.

In occasione dell’evento organizzato da Women, verrà approfondito il ruolo delle nuove tecnologie nella violenza di genere.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Modellistica plantare

Argomenti discussi: Salute delle piante e sostenibilità al centro del Phem Forum.