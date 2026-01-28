Modellistica per colture agrarie | il ruolo del digitale per difendersi dalle avversità
In Italia, gli agricoltori cominciano a usare strumenti digitali per proteggere le colture. La modellistica si sta diffondendo come un metodo pratico e utile per prevedere le avversità e intervenire in tempo. Non si tratta più di un'idea lontana, ma di una realtà concreta che aiuta a migliorare le pratiche agricole e a ridurre l’uso di prodotti chimici. Le nuove tecnologie permettono di pianificare meglio le attività e di rispondere in modo più efficace alle sfide del settore.
«La modellistica per la salute delle piante non è più un orizzonte futuro, ma una realtà concreta su cui fondare strategie agronomiche più efficaci e sostenibili. Con la capacità di integrare conoscenze biologiche, climatiche e tecnologiche, i modelli previsionali sono strumenti essenziali per ridurre gli input chimici, proteggere le produzioni e favorire pratiche agricole resilienti». «La raccolta dei dati - ha osservato Battilani- prima era molto empirica, oggi è informatizzata, con i dati che giungono in tempo reale e che ci servono per i modelli previsionali; da li vengono trasferiti, elaborati per le previsioni; i dati digitali sono indispensabili nella costruzione di strumenti predittivi in grado di supportare agricoltori e consulenti nella difesa delle colture da stress ambientali, parassiti e agenti patogeni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Modellistica plantare
Cyber Security in Azienda: come difendersi davvero nel mondo digitale senza essere esperti
La sicurezza informatica è ormai una priorità per tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore.
Violenza di genere e mondo digitale, un talk sul ruolo delle nuove tecnologie con esperte del settore
In occasione dell’evento organizzato da Women, verrà approfondito il ruolo delle nuove tecnologie nella violenza di genere.
Ultime notizie su Modellistica plantare
Argomenti discussi: Salute delle piante e sostenibilità al centro del Phem Forum.
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.