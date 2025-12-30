Mercato Milan retroscena in difesa | perché è arrivato il no a Thiago Silva e cosa c’è davvero dietro la pista Sergio Ramos

Nel mercato invernale del Milan, le scelte in difesa riflettono un’attenta valutazione di bisogni e opportunità. Il rifiuto di Thiago Silva e l’interesse per Sergio Ramos evidenziano una strategia volta a rafforzare il reparto con profili di esperienza e leadership, valutando anche aspetti contrattuali e di affidabilità fisica. Un equilibrio che mira a garantire stabilità e continuità alla linea difensiva rossonera.

Mercato Milan, tra passato e futuro: perché Thiago Silva è stato scartato e perché Sergio Ramos è finito nel mirino della dirigenza Il calciomercato invernale del Milan non è soltanto una caccia a profili giovani e di prospettiva, ma un esercizio di equilibrio tra leadership, affidabilità fisica e soprattutto flessibilità contrattuale.

