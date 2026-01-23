Il Regno Unito ha espresso indignazione dopo le dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui le truppe della Nato, inclusi i soldati britannici, sarebbero state poco presenti sul campo durante la guerra in Afghanistan. Le affermazioni hanno suscitato polemiche e riflessioni sul ruolo effettivo delle forze alleate in un conflitto complesso e condiviso. La vicenda evidenzia le tensioni diplomatiche e il bisogno di chiarimenti sulle responsabilità e i contributi internazionali.

Indignazione e polemiche nel Regno Unito dopo che il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista rilasciata a Fox News a Davos prima della sua ripartenza, ha affermato che le truppe dei Paesi Nato sarebbero rimaste lontane dal fronte durante la guerra in Afghanistan. Trump ha affermato di non essere sicuro che la Nato sosterrebbe gli Stati Uniti se e quando venisse richiesto e ha aggiunto appunto che le truppe “sono rimaste un po’ indietro, un po’ lontane dalla prima linea”. Le truppe britanniche “dovrebbero essere ricordate per quello che erano: eroi che hanno dato la vita al servizio della nostra nazione”, è stata la replica del ministro della Difesa britannico, John Healey, che ha ricordato che il Regno Unito e gli alleati della Nato “hanno risposto alla chiamata degli Stati Uniti” e più di 450 soldati britannici hanno perso la vita in Afghanistan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito contro Trump: “Ha sminuito il ruolo dei nostri soldati in Afghanistan”

