Indignazione nel Regno Unito per le dichiarazioni di Trump sull’Afghanistan

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sull'impegno dei paesi della NATO in Afghanistan hanno generato reazioni di sdegno nel Regno Unito. In particolare, le affermazioni secondo cui gli alleati sarebbero rimasti distanti dalla linea del fronte sono state oggetto di critica e discussione. Questo episodio evidenzia le tensioni e le diverse percezioni sull’impegno internazionale nella regione.

Le dichiarazioni di Donald Trump secondo cui gli alleati della Nato “sono rimasti un po’ lontani dalla linea del fronte” in Afghanistan hanno suscitato il 23 gennaio forte indignazione nel Regno Unito. Il governo ha definito le parole del presidente statunitense “completamente sbagliate”. In un’intervista concessa il 22 gennaio all’emittente statunitense Fox News, Trump aveva sminuito il ruolo degli alleati della Nato, sostenendo che gli Stati Uniti “non hanno mai avuto bisogno di loro”. Secondo i dati ufficiali, 457 militari britannici sono stati uccisi in Afghanistan. “Chiunque sminuisca il ruolo delle truppe britanniche e i sacrifici che hanno compiuto commette un grave errore”, ha proseguito, sottolineando “la reazione compatta del mondo politico britannico”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

