israele teme un attacco iraniano mascherato da esercitazione e chiede aiuto a trump lo rivela axios

Israele ha manifestato preoccupazioni riguardo a una recente esercitazione missilistica condotta dall'Iran, ritenendo possa trattarsi di una copertura per un attacco improvviso. La situazione ha portato il governo israeliano a cercare il supporto di figure internazionali, tra cui l'ex presidente Trump, per valutare possibili strategie di risposta e garantire la sicurezza della regione.

Israele teme che dietro una grande esercitazione missilistica in Iran possa celarsi un attacco a sorpresa. È questa l’indiscrezione raccolta da Axios, secondo cui funzionari israeliani avrebbero avvertito l’amministrazione Trump nel corso del fine settimana. Il sospetto, spiegano tre fonti israeliane e statunitensi, è che i movimenti di forze dei Guardiani della rivoluzione non siano soltanto preparativi addestrativi, ma possano diventare copertura per un’operazione offensiva contro lo Stato ebraico. A spingere l’allarme è soprattutto la memoria ancora viva del 7 ottobre 2023. Due anni fa, l’attacco di Hamas arrivò dopo una serie di segnali ignorati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

