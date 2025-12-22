Israele teme un attacco iraniano mascherato da esercitazione e chiede aiuto a Trump Lo rivela Axios

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele ha manifestato preoccupazioni riguardo a una recente esercitazione missilistica condotta dall'Iran, ritenendo possa trattarsi di una copertura per un attacco improvviso. La situazione ha portato il governo israeliano a cercare il supporto di figure internazionali, tra cui l'ex presidente Trump, per valutare possibili strategie di risposta e garantire la sicurezza della regione.

Israele teme che dietro una grande esercitazione missilistica in Iran possa celarsi un attacco a sorpresa. È questa l’indiscrezione raccolta da Axios, secondo cui funzionari israeliani avrebbero avvertito l’amministrazione Trump nel corso del fine settimana. Il sospetto, spiegano tre fonti israeliane e statunitensi, è che i movimenti di forze dei Guardiani della rivoluzione non siano soltanto preparativi addestrativi, ma possano diventare copertura per un’operazione offensiva contro lo Stato ebraico. A spingere l’allarme è soprattutto la memoria ancora viva del 7 ottobre 2023. Due anni fa, l’attacco di Hamas arrivò dopo una serie di segnali ignorati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

israele teme un attacco iraniano mascherato da esercitazione e chiede aiuto a trump lo rivela axios

© Lanotiziagiornale.it - Israele teme “un attacco iraniano mascherato da esercitazione” e chiede aiuto a Trump. Lo rivela Axios

Leggi anche: Venezuela nel mirino Usa, Trump: "Non attacco". Maduro chiede aiuto a Cina, Russia e Iran

Leggi anche: Caos Venezuela, gli Usa pronti all’attacco (ma Trump dice no): “Questione di ore”. E Maduro chiede aiuto a Putin

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I piani di Netanyahu per un nuovo attacco: perché l’Iran torna nel mirino di Israele; Guerra, Israele teme un attacco da parte dell'Iran. Netanyahu avvisa Trump: esercitazioni missilistiche in corso; Israele e Iran, la guerra che nessuno racconta (e il Libano pronto a pagarne il prezzo); Che fine ha fatto il nucleare iraniano? (di L. Borsatti).

israele teme attacco iranianoGuerra, Israele teme un attacco da parte dell'Iran. Netanyahu avvisa Trump: esercitazioni missilistiche in corso - Funzionari israeliani hanno avvertito nel weekend l’amministrazione americana di Donald Trump che un’esercitazione missilistica avviata dall'Iran potrebbe costituire un’attività preparatoria per un po ... affaritaliani.it

israele teme attacco iranianoIsraele teme nuovi attacchi dell’Iran: Netanyahu avvisa Trump - Massima attenzione in Medio Oriente dove Israele è preoccupato dalla possibilità di nuovi attacchi dell'Iran. newsmondo.it

israele teme attacco iranianoIsraele, scatta l'allarme sull'Iran: esercitazione missilistica o attacco a sorpresa imminente? - Funzionari israeliani hanno avvertito nel weekend l'amministrazione americana di Donald Trump che un'esercitazione missilistica avviata ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.