I fischi rivolti a Florentino Pérez o ai giocatori come Vinicius, Mbappé, Valverde, Bellingham e Alexander-Arnold riflettono le tensioni e le passioni presenti nel mondo del calcio. Questi gesti testimoniano come i tifosi vivano con intensità le proprie emozioni, spesso manifestando dissenso o insoddisfazione. La loro presenza e il loro comportamento sono parte integrante di una realtà sportiva caratterizzata da forti sentimenti e legami profondi con la squadra.

I tifosi del Real Madrid hanno veramente fischiando Vinicius, Mbappé, Valverde, Bellingham, Alexander-Arnold. A questo punto crediamo sia vero quanto si dice sul non pensare mai a chi sta peggio. Parliamo di una squadra che in questo momento è seconda in classifica in Liga a -1 dal Barcellona che ha perso in casa della Real Sociedad. Che ha 35 scudetti. Che ha dichiarato quest’anno per la seconda stagione di fila più di un miliardo di ricavi. Che ha vinto quindici volte la Coppa dei CampioniChampions League (record assoluto). E sette di queste quindici le ha alzate con Florentino Perez presidente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Florentino Perez non ha più alcun ascendente sui tifosi, per la curva del Real Madrid è lui il vero colpevole (El Mundo)

Secondo quanto riportato da El Mundo, la recente vittoria contro il Levante non è riuscita a nascondere una crisi ormai evidente al Real Madrid. La curva dei tifosi attribuisce maggiore responsabilità a Florentino Perez, che non gode più della stessa fiducia di un tempo. La situazione sembra aver raggiunto un punto critico, con il club che si trova a dover affrontare sfide significative sia sul campo che nella gestione.

Real Madrid, Pintus il cocco di Florentino Perez: Xabi Alonso lo aveva emarginato e ora è a casa

Il Real Madrid torna al successo grazie a Antonio Pintus, preparatore atletico di grande esperienza e riconosciuto per i risultati ottenuti. Dopo aver lavorato con alcuni dei principali club europei, Pintus ha contribuito a rafforzare la squadra, tornando a giocare un ruolo fondamentale nel percorso dei Blancos. La sua influenza si distingue come elemento chiave nel rinnovato rendimento del club, confermando la centralità del suo lavoro nel contesto sportivo.

