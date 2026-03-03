la scelta di hamas fra iran e qatar

Hamas ha deciso di sostenere l’Iran, affermando il suo appoggio alla Repubblica islamica. La posizione del gruppo terroristico si traduce nel supporto all’attacco contro i paesi del Golfo, tra cui il Qatar, che invece non riceve il medesimo supporto. La scelta segna un chiarimento rispetto alle alleanze e alle opposizioni nel contesto regionale.

Il gruppo terroristico si è sempre mosso fra Teheran e Doha, ma adesso che il regime colpisce l'emirato al punto da fargli interrompere la produzione di gnl, non può più stare nel mezzo Hamas ha preso la sua posizione e appoggia la Repubblica islamica dell’Iran. Il gruppo terroristico sostiene l’aggressione contro i paesi del Golfo, quindi anche contro il Qatar che non soltanto ospita i leader di Hamas, ma con denaro e sostegno mediatico ha dato vita al gruppo. Dentro a Hamas ci sono sempre state spaccature definite da leader che ritenevano fosse più opportuno fare riferimento all’Iran, come capo dell’Asse della resistenza, e quelli che invece continuavano a vedere in Doha il maggiore sostenitore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Alta tensione con l'Iran, Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar. E la tv di Stato di Teheran minaccia TrumpTrump: «Teheran assicura che reagirà in caso di attacco? Lo dissero anche l'ultima volta.

BALAS DENDAM DIMULAI! Ali Khamenei Gugur, Iran Hujani Israel dengan Ratusan Rudal

Hamas verso la nomina del nuovo leader, 'la corsa tra Meshaal e al-Hayya'I membri del consiglio vengono eletti ogni quattro anni dai rappresentanti delle tre branche di Hamas: la Striscia di Gaza, la Cisgiordania occupata e la leadership esterna del movimento. ansa.it

Hamas nella fase finale per la scelta del nuovo leaderGaza, donna uccisa da colpi d'arma da fuoco a Beit Lahiya Una donna palestinese di 27 anni, identificata come Basma Aram Banat, è stata uccisa questa mattina da colpi d'arma da fuoco esplosi dalle For ... msn.com

