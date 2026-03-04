Il Puro Cioccolato Festival fa tappa a Lignano Pineta

Da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo 2026, Piazza del Sole a Lignano Pineta ospiterà la decima tappa del “Puro Cioccolato Festival”. L’evento, che si svolge nella frazione di Lignano Sabbioro, trasformerà lo spazio pubblico in un punto di incontro dedicato alle degustazioni e alle esposizioni di cioccolato. L’area sarà aperta al pubblico durante tutto il fine settimana, offrendo un’occasione di incontro tra appassionati e produttori.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Il viaggio del tanto atteso “Puro Cioccolato Festival 2026” prosegue con una decima imperdibile tappa: da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo 2026, Piazza del Sole di Lignano Pineta, frazione di Lignano Sabbiadoro, si trasformerà in un teatro a cielo aperto del piacere e della dolcezza, con orario continuato dalle 10 alle 21. Per tre giorni, oltre 15 stand accoglieranno maestri cioccolatieri, artigiani pasticceri provenienti da tutta Italia e dal mondo. I visitatori saranno immersi in un viaggio multisensoriale tra profumi avvolgenti, sapori inebrianti e creazioni d’autore che fondono tradizione e innovazione, regalando un’esperienza unica e indimenticabile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

“Puro Cioccolato Festival” a Bari: degustazioni del miglior cioccolato proveniente da tutto il mondoDal 20 al 22 febbraio, torna in piazza Umberto il “Puro Cioccolato Festival”, l’evento dedicato alla degustazione, selezione e scoperta del miglior...

“Puro Cioccolato Festival 2026”, in piazza Umberto tre giorni dedicati alla magia del cioccolatoSi inaugura domani, venerdì 20 febbraio, in piazza Umberto, la tappa barese di “Puro Cioccolato Festival 2026”, l’evento che celebra la magia del...

Tutti gli aggiornamenti su Puro Cioccolato Festival.

Temi più discussi: Inaugurato a Bari il 'Puro Cioccolato Festival': i maestri pasticceri in piazza Umberto; Il Puro Cioccolato Festival 2026 fa tappa a Reggio Emilia dal 27 febbraio al 1 marzo; Puro Cioccolato Festival Edizione 2025-2026 – X tappa A Lignano Pineta; Bari, successo per Puro cioccolato festival.

Bari capitale della dolcezza con «Puro Cioccolato Festival», ottava tappa dell'edizione 2025-2026Dal 20 al 22 febbraio piazza Umberto I si trasformerà per maestri cioccolatieri, artigiani pasticceri e produzioni d’eccellenza provenienti da tutta Italia e dal mondo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Torna la tappa barese di ‘Puro Cioccolato Festival’: dal 20 al 22 febbraio un viaggio tra dolci sapori e profumiTre giorni di full immersion nell’arte dolciaria. Dal 20 al 22 febbraio fa tappa a Bari ‘Puro Cioccolato Festival’. trmtv.it

Dal 6 all’8 marzo 2026 a Lignano Pineta il Puro Cioccolato Festival: stand, degustazioni e maestri artigiani da tutta Italia. #Friuli #Udine #Eventi x.com

Piazza Martiri del 7 luglio si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato all’arte del cioccolato dalle 10.00 alle 21.00. Alfredo Orofino. «Il Puro Cioccolato Festival non è soltanto un evento dedicato al gusto, ma un progetto culturale che mette facebook