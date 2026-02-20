Gb | Andrew è ottavo nella linea di successione al trono potrebbe essere rimosso?

Andrew Mountbatten-Windsor si trova ancora tra i primi otto candidati a diventare re, anche se ha perso i titoli ufficiali lo scorso ottobre. La sua posizione nella linea di successione rimane invariata, nonostante le pressioni e le polemiche legate alle sue attività pubbliche e personali. La famiglia reale ha deciso di non eliminarlo dalla lista, ma alcuni esperti suggeriscono che potrebbero rivedere questa scelta in futuro. La domanda che circola ora riguarda la possibilità di una sua rimozione definitiva dalla linea di successione.

Londra, 20 feb. (Adnkronos) - Sebbene ad Andrew Mountbatten-Windsor siano stati tolti i titoli reali lo scorso ottobre, tra cui quello di principe, il fratello di re Carlo ha mantenuto il suo posto come ottavo nella linea di successione al trono. Potrebbe tuttavia essere rimosso dalla linea di successione, ma perché ciò sia possibile, è necessario approvare una legge del Parlamento. Una simile legislazione richiederebbe anche il sostegno di tutti i paesi del Commonwealth che hanno come capo di Stato re Carlo, poiché la linea di successione riguarda anche loro. Tecnicamente, Andrea rimane anche un consigliere di Stato, che potrebbe sostituire un monarca malato o all'estero.