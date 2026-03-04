Il Pentagono | Siamo solo all' inizio Balckout totale in Iraq esplosioni a Erbil La Turchia | Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato | Gli Usa affondano nave militare iraniana | 80 morti
Il Pentagono ha dichiarato che si trova solo all'inizio di un'operazione in corso, mentre in Iraq si è verificato un blackout totale e a Erbil sono state segnalate esplosioni. La Turchia afferma che un missile iraniano è stato abbattuto dalle difese della NATO, e gli Stati Uniti riferiscono di aver affondato una nave militare iraniana con 80 morti a bordo. I funerali di Khamenei sono stati rinviati e il bilancio delle vittime in Iran è salito a uno.
Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Il bilancio delle vittime in Iran sale a 1.405. Il Portogallo concede agli Stati Uniti l'uso della base militare di Lajes, nelle Azzorre, «per scopi difensivi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Il Pentagono: «L'Iran non ha più leader, aerei e marina». La Turchia: «Missile di Teheran sui nostri cieli abbattuto dalle difese Nato» | Gli Usa affondano nave militare iraniana nello Sri Lanka: «80 morti»
Leggi anche: Il Pentagono: «L'Iran non ha più leader, aerei e marina». La Turchia: «Missile di Teheran sui nostri cieli abbattuto dalle difese Nato» | Gli Usa affondano nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka
Altri aggiornamenti su Il Pentagono Siamo solo all'inizio....
Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Trump: la guerra andrà avanti per settimane; I timori del Pentagono: A rischio le nostre scorte difensive; Guerra in Iran, aggiornamenti del 4 marzo 2026.
La Turchia: Missile di Teheran diretto verso di noi abbattuto dalle difese Nato. Il Pentagono: L’art. 5 non verrà attivato. Attacco sottomarino contro una nave ...Tutto sul conflitto in corso in Medio Oriente, le offensive di Stati Uniti e Israele e le risposte di Teheran Missili e droni continuano a colpire: il Medio Oriente resta un fronte aperto. Mentre Isra ... affaritaliani.it
Turchia: Il bersaglio del missile iraniano era la base di Cipro. Sottomarino Usa affonda una nave di Teheran al largo dello Sri Lanka. Il Pentagono: Guerra potrebbe durare 8 ...Vasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Macron muove la portaerei nucleare De Gaule, Regno unito e Grecia mandano mezzi a protezione di Cipro. Esplosioni a Dubai e Doha ... ilgiornale.it
Missile iraniano intercettato sulla #Turchia, #Ankara: diritto di reagire #Iran #Teheran x.com
MISSILE IRANIANO VERSO LA TURCHIA ABBATTUTO DALLA NATO NAVE DI TEHERAN AFFONDATA DAGLI USA VICINO LO SRI LANKA Continua pericolosamente ad allargarsi la guerra nel Golfo. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è facebook