Il Pentagono | Siamo solo all' inizio Balckout totale in Iraq  esplosioni a Erbil La Turchia | Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato | Gli Usa affondano nave militare iraniana | 80 morti

Da xml2.corriere.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pentagono ha dichiarato che si trova solo all'inizio di un'operazione in corso, mentre in Iraq si è verificato un blackout totale e a Erbil sono state segnalate esplosioni. La Turchia afferma che un missile iraniano è stato abbattuto dalle difese della NATO, e gli Stati Uniti riferiscono di aver affondato una nave militare iraniana con 80 morti a bordo. I funerali di Khamenei sono stati rinviati e il bilancio delle vittime in Iran è salito a uno.

Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Il bilancio delle vittime in Iran sale a 1.405. Il Portogallo concede agli Stati Uniti l'uso della base militare di Lajes, nelle Azzorre, «per scopi difensivi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il pentagono siamo solo all inizio balckout totale in iraq160 esplosioni a erbil la turchia missile di teheran abbattuto dalle difese nato 160gli usa affondano nave militare iraniana 80 morti
© Xml2.corriere.it - Il Pentagono: «Siamo solo all'inizio». Balckout totale in Iraq,  esplosioni a Erbil. La Turchia: «Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato» | Gli Usa affondano nave militare iraniana: «80 morti»

Leggi anche: Il Pentagono: «L'Iran non ha più leader, aerei e marina». La Turchia: «Missile di Teheran sui nostri cieli abbattuto dalle difese Nato» | Gli Usa affondano nave militare iraniana nello Sri Lanka: «80 morti»

Leggi anche: Il Pentagono: «L'Iran non ha più leader, aerei e marina». La Turchia: «Missile di Teheran sui nostri cieli abbattuto dalle difese Nato» | Gli Usa affondano nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka

Altri aggiornamenti su Il Pentagono Siamo solo all'inizio....

Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Trump: la guerra andrà avanti per settimane; I timori del Pentagono: A rischio le nostre scorte difensive; Guerra in Iran, aggiornamenti del 4 marzo 2026.

La Turchia: Missile di Teheran diretto verso di noi abbattuto dalle difese Nato. Il Pentagono: L’art. 5 non verrà attivato. Attacco sottomarino contro una nave ...Tutto sul conflitto in corso in Medio Oriente, le offensive di Stati Uniti e Israele e le risposte di Teheran Missili e droni continuano a colpire: il Medio Oriente resta un fronte aperto. Mentre Isra ... affaritaliani.it

missile di teheran il pentagono siamo soloTurchia: Il bersaglio del missile iraniano era la base di Cipro. Sottomarino Usa affonda una nave di Teheran al largo dello Sri Lanka. Il Pentagono: Guerra potrebbe durare 8 ...Vasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Macron muove la portaerei nucleare De Gaule, Regno unito e Grecia mandano mezzi a protezione di Cipro. Esplosioni a Dubai e Doha ... ilgiornale.it

Trova facilmente notizie e video collegati.