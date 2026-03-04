Il Pentagono | Siamo solo all' inizio Balckout totale in Iraq esplosioni a Erbil La Turchia | Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato | Gli Usa affondano nave militare iraniana | 80 morti

Il Pentagono ha dichiarato che si trova solo all'inizio di un'operazione in corso, mentre in Iraq si è verificato un blackout totale e a Erbil sono state segnalate esplosioni. La Turchia afferma che un missile iraniano è stato abbattuto dalle difese della NATO, e gli Stati Uniti riferiscono di aver affondato una nave militare iraniana con 80 morti a bordo. I funerali di Khamenei sono stati rinviati e il bilancio delle vittime in Iran è salito a uno.