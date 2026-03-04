Il Pentagono | L' Iran non ha più leader aerei e marina La Turchia | Missile di Teheran sui nostri cieli abbattuto dalle difese Nato | Gli Usa affondano nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka
Il Pentagono ha dichiarato che l'Iran non possiede più leader, aerei e forze navali. La Turchia ha annunciato di aver abbattuto un missile di Teheran sui propri cieli con le difese NATO. Gli Stati Uniti hanno affondato una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka. Sono stati rinviati i funerali di Khamenei, previsti per questa sera, mentre Israele segnala una nuova ondata di attacchi.
Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Da Israele nuova massiccia ondata di attacchi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Iran, Pete Hegseth: Finiremo tutto questo solo alle condizioni di TrumpNon è una guerra per il cosiddetto cambio di regime, però il regime dovrebbe cambiare ha detto il segretario alla Guerra degli Usa durante un punto stampa sull'operazione militare contro l'Iran. Il ... msn.com
Nuovi raid su Teheran, missile iraniano colpisce Israele ROMA (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliani (IDF) hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi iraniani nel cuore di Teheran. L’aeronautica militare, sotto la direzione dell’Intelligence, ha lanciato facebook
Ore 9.30, missili di Usa e Israele sull'Iran. In serata l'annuncio di Trump: «Abbiamo ucciso Khamenei, uno dei più malvagi al mondo» |La riposta di Teheran: i droni su Dubai, esplosioni a Tel Aviv x.com