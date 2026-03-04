Il Pentagono | L' Iran non ha più leader aerei e marina La Turchia | Missile di Teheran sui nostri cieli abbattuto dalle difese Nato | Gli Usa affondano nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka

Il Pentagono ha dichiarato che l'Iran non possiede più leader, aerei e forze navali. La Turchia ha annunciato di aver abbattuto un missile di Teheran sui propri cieli con le difese NATO. Gli Stati Uniti hanno affondato una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka. Sono stati rinviati i funerali di Khamenei, previsti per questa sera, mentre Israele segnala una nuova ondata di attacchi.