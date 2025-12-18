Riecco Bergamo l’ex vice Raggi dirige la rivista di Gualtieri

Riecco Bergamo: l’ex vice Raggi prende le redini di Romarivista, il trimestrale presentato ieri in Campidoglio dal sindaco Gualtieri. Con un passato tra cultura e amministrazione, Luca Bergamo si prepara a guidare la rivista in un nuovo capitolo, portando la sua esperienza e visione alla guida di questa importante pubblicazione capitolina.

