Spari contro il bus Atac Raggi tiene a distanza Gualtieri ASCOLTA il podcast di oggi 23 gennaio

In questa puntata di RomaTodaily, del 23 gennaio, approfondiamo gli ultimi eventi a Roma, tra cui il nuovo episodio di tensione tra le istituzioni e le recenti notizie sulla sicurezza in città. I nostri commenti analizzano i fatti più rilevanti della giornata, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle vicende che interessano la capitale. Ascolta il podcast su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e altre piattaforme.

Ascolta qui la puntata di oggi di RomaTodaily Le notizie di oggi, venerdì 23 gennaio, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i.🔗 Leggi su Romatoday.it

Spari contro un bus a Roma, sciopero Atac oggi dalle 20 alle 24: bus a rischio, quali mezzi garantitiA Roma, lo sciopero Atac previsto per questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, dalle 20 alle 24, potrebbe causare disagi ai mezzi pubblici.

Federica uccisa con 23 coltellate. Scuole di Roma al gelo. ASCOLTA il podcast di oggi 21 gennaioIn questa puntata di RomaToday, ascoltiamo le ultime notizie di mercoledì 21 gennaio 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Spari e sassaiole contro i bus dell'Atac, i sindacati chiedono lo stop alle corse notturne nei quartieri a rischio; Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. Un gesto criminale. E stasera sciopero di 4 ore; Far West a Torrevecchia: spari contro un bus Atac, poi un secondo mezzo preso a sassate; Spari contro un bus Atac a Torrevecchia, paura sulla linea 46B.

Spari contro un bus a Roma, paura per l'autista e i passeggeriUn colpo d'arma da fuoco contro un autobus di linea e tanta paura per i passeggeri e l'autista. E' accaduto ieri sera sulla linea 46B dell'Atac, all'altezza delle case popolari di Torrevecchia, alla ... ansa.it

Roma, spari contro bus e atti vandalici: paura tra passeggeri e autisti AtacRoma, spari contro un bus Atac e sassaiola a Torrevecchia e Primavalle: paura tra passeggeri e autisti sulla linea 46B. notizie.it

Roma, spari contro bus Atac. Di Cola (Cgil): sostegno a lavoratori in sciopero - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook

Roma, sciopero Atac sulla linea 46B: 4 ore di stop dopo gli spari contro il bus ift.tt/M5viSer x.com