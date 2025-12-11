Palermo-Sampdoria le probabili formazioni | squadra che vince non si cambia Inzaghi cerca il tris

Il Palermo di Pippo Inzaghi si prepara a ricevere la Sampdoria al Barbera in una partita decisiva per consolidare le recenti buone prestazioni. Dopo le vittorie contro Carrarese ed Empoli, i rosanero cercano il terzo successo consecutivo, mantenendo invariata la formazione e puntando a proseguire il momento positivo in campionato.

Alla ricerca del tris. Domani sera il Palermo di Pippo Inzaghi sfiderà al Barbera la Sampdoria: gara fondamentale per confermare le note positive viste contro Carrarese ed Empoli. I rosanero cercano il tris di vittorie consecutive: evento che non si verifica da quasi due anni, quando in panchina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

. @sampdoria, Gregucci alla vigilia della sfida contro il Palermo: "Giocheremo con rispetto e consapevolezza" Vai su X

VENUTI: «CON IL PALERMO CERCHEREMO DI FARE LA NOSTRA PARTITA, SI PUÒ VINCERE E PERDERE CON CHIUNQUE» Di Redazione ForzaPalermo.it Lorenzo Venuti, difensore della Sampdoria, è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport e ha pa - facebook.com Vai su Facebook

Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: squadra che vince non si cambia, Inzaghi cerca il tris - Domani sera il Palermo di Pippo Inzaghi sfiderà al Barbera la Sampdoria: gara fondamentale per confermare le note positive viste contro Carrarese ed Empoli. Scrive mondopalermo.it

Dove vedere Palermo-Sampdoria in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Palermo e Sampdoria si sfidano nella sedicesima giornata del campionato di Serie B 2025/2026: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming. Segnala goal.com