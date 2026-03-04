Il PalaTerme riaperto | Una leva per il turismo

Il PalaTerme è stato riaperto dopo un periodo di chiusura, portando di nuovo in vita uno dei principali impianti sportivi e di intrattenimento della città. La struttura torna così a essere disponibile per eventi e attività, offrendo nuove opportunità per il settore turistico locale. La notizia è stata accolta con entusiasmo da chi frequenta abitualmente il luogo e dagli operatori del settore.

"La riapertura del PalaTerme è una notizia che attendevamo e che restituisce fiducia a tutta la città". Così Confcommercio Pistoia-Prato commenta il via libera della commissione di vigilanza, che dall'otto marzo consentirà l'accesso fino a 2.820 spettatori, primo passo verso il ritorno alla piena capienza di 4mila posti. "Si chiude una fase complessa – prosegue l'associazione di categoria – e si apre una prospettiva importante non solo per lo sport, ma per l'intero sistema economico locale. Il palazzetto è un'infrastruttura strategica: ogni partita, ogni evento, ogni manifestazione significa presenze turistiche, lavoro per alberghi, ristoranti e commercio". L'attesa è finita: dall'8 marzo il Palaterme di Montecatini torna finalmente ad accogliere il pubblico. La commissione di vigilanza ha dato l'ok per 2.820 spettatori, mettendo la parola fine a mesi di chiusura iniziati nell'estate 2024 per consentire i lavori di ristruttu