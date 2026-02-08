Dopo mesi di polemiche e ritardi, il nuovo parquet al PalaTerme è stato finalmente posato. Ora si aspetta solo il via ufficiale, previsto per il 28 febbraio, quando i primi canestri riempiranno di nuovo il parquet di Montecatini. La città si prepara a tornare a tifare e a vivere il basket come non succedeva da tempo.

Montecatini Terme, 8 febbraio 2026 – Ritardi, polemiche e tensioni stanno finalmente per lasciare spazio allo sport più amato dai montecatinesi. Era il 12 giugno 2024 quando, per l’ultima volta, un pallone da basket ha rimbalzato sui sacri legni del PalaTerme. Gara-5 di finale playoff tra Fabo Herons e Avellino. Fu un saluto amaro quello all’impianto di via Cimabue. Il ricordo di quel ko che impedì all’allora squadra allenata da Federico Barsotti di brindare alla promozione in A2 a fine mese sarà messo da parte da un atro evento importante come una finale playoff: la riapertura. Venerdì infatti è stata completata l’operazione di montaggio del nuovo parquet del PalaTerme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - PalaTerme, ecco il nuovo parquet. Conto alla rovescia per il basket. I primi canestri il 28 febbraio

