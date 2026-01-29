Confcommercio il turismo | Leva strategica | connettere porto crociere e città

Ravenna si prepara a spingere sul turismo crocieristico e sul ruolo del porto. La città, nota per cultura e storia, si trova ora di fronte a una sfida importante: potenziare i collegamenti tra il porto, le crociere e il centro cittadino. Un passo fondamentale per stimolare sviluppo economico e attrarre più visitatori.

Ravenna è oggi di fronte a una fase cruciale per il proprio sviluppo turistico ed economico. Un territorio che ha sempre saputo coniugare cultura, storia, ambiente e capacità imprenditoriale è chiamato ora a rafforzare la propria visione, soprattutto in relazione al turismo crocieristico e al ruolo strategico del porto. Il nuovo terminal crociere, che nascerà a Ravenna - seppur con un ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti - rappresenta senza dubbio un progetto di grande rilievo. Un’infrastruttura necessaria per rendere la nostra città sempre più attrattiva nei circuiti internazionali del turismo marittimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

