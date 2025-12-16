Guardia medica pediatrica | dalla vigilia di Natale parte il teleconsulto collegato al Meyer
A partire dalla vigilia di Natale, la guardia medica pediatrica si arricchisce con un servizio di teleconsulto collegato al Meyer. L'annuncio, dell’assessore alla salute della Regione Toscana Monia Monni, riguarda le prime due fasi di sperimentazione di questa novità, frutto di una legge di iniziativa popolare sostenuta da famiglie e comitati locali.
