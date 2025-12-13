Deschamps annuncia l’addio alla Francia! Il ct dei Bleus spiega | Non ho nessuna ambizione presidenziale non fa parte dei miei piani futuri Dopo il Mondiale 2026 chiuderò

Didier Deschamps ha annunciato il suo addio alla nazionale francese dopo il Mondiale 2026, confermando che questa sarà la sua ultima competizione alla guida dei Bleus. Durante l’Assemblea federale, il ct ha chiarito di non avere ambizioni politiche e di voler concludere il suo percorso con la nazionale al termine di questa avventura.

