Addio al piccolo Domenico un guerriero che non sarà dimenticato Si aggrava la posizione dei medici

Domenico, un bambino di 18 mesi, è morto dopo che i medici non sono riusciti a salvargli il cuore trapiantato danneggiato da ustioni. La causa principale del decesso è stata l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, che ha reso impossibile proseguire con il trattamento. I medici avevano tentato diverse strategie per migliorare la sua situazione senza successo. La famiglia si prepara a ricordarlo come un piccolo guerriero.
Non ce l'ha fatta Domenico, il bambino di 18 mesi a cui era stato trapiantato un cuore bruciato, ricoverato al Monaldi di Napoli. Dopo giorni di ansia e di attesa, nella speranza che potesse arrivare un altro organo, dopo quello espiantato in Alto Adige e deteriorato, il piccolo è morto nel cordoglio generale. Mentre si aggrava la posizione dei medici e dei sanitari indagati, atteso che ora l'ipotesi di di accusa è di omicidio colposo e non più di lesioni colpose, si indaga sulle responsabilità in un clima di generale commozione. Le indagini ora vertono su omicidio colposo. Alla luce della morte del minore, la posizione dei sei sanitari attualmente indagati si fa ora più delicata.
Addio al piccolo Domenico. La mamma: «Sono stata con lui fino all'ultimo»Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, il bimbo ricoverato in gravissime condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli, 18 febbraio 2026. ANSA È morto questa ma ... avvenire.it
Addio Domenico, le parole della mamma: «Non sia dimenticato»È morto questa mattina all’ospedale Monaldi di Napoli, Domenico, il piccolo di due anni e mezzo sottoposto nei giorni scorsi a un trapianto di cuore poi risultato gravemente danneggiato. Il bambino si ... avvenire.it
