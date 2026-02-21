Addio al piccolo Domenico un guerriero che non sarà dimenticato Si aggrava la posizione dei medici

Domenico, un bambino di 18 mesi, è morto dopo che i medici non sono riusciti a salvargli il cuore trapiantato danneggiato da ustioni. La causa principale del decesso è stata l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, che ha reso impossibile proseguire con il trattamento. I medici avevano tentato diverse strategie per migliorare la sua situazione senza successo. La famiglia si prepara a ricordarlo come un piccolo guerriero.

Non ce l’ha fatta Domenico, il bambino di 18 mesi a cui era stato trapiantato un cuore bruciato, ricoverato al Monaldi di Napoli. Dopo giorni di ansia e di attesa, nella speranza che potesse arrivare un altro organo, dopo quello espiantato in Alto Adige e deteriorato, il piccolo è morto nel cordoglio generale. Mentre si aggrava la posizione dei medici e dei sanitari indagati, atteso che ora l’ipotesi di di accusa è di omicidio colposo e non più di lesioni colpose, si indaga sulle responsabilità in un clima di generale commozione. Le indagini ora vertono su omicidio colposo. Alla luce della morte del minore, la posizione dei sei sanitari attualmente indagati si fa ora più delicata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Meloni: “Il piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato”. Si aggrava la posizione dei mediciGiorgia Meloni esprime dolore per la morte di Domenico, il bambino di 8 anni che aveva subito un trapianto di cuore e che si è aggravato nelle ultime ore.

Morto il piccolo Domenico: arresto cardiaco all'alba. La mamma: «È finita». I carabinieri al Monaldi, si aggrava la posizione dei mediciDomenico, un bambino di cinque anni, è morto all’alba a causa di un arresto cardiaco improvviso.

