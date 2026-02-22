nola in lutto per domenico caliendo i funerali saranno in cattedrale

Domenico Caliendo, un bimbo di 2 anni e quattro mesi, è morto ieri mattina all'ospedale Monaldi di Napoli a causa di un grave problema di salute. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti di Nola, che si preparano a dare l'ultimo saluto al piccolo. I funerali si terranno in cattedrale, anche se ancora non è stata stabilita la data precisa. La comunità si stringe intorno alla famiglia del bambino.

Non è stata ancora fissata la data dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e quattro mesi morto ieri mattina all'ospedale Monaldi di Napoli. Il rito funebre, come si apprende da fonti della Curia arcivescovile di Nola, dovrebbe comunque tenersi nella chiesa cattedrale. La parrocchia della famiglia del piccolo è quella di Santa Maria della Stella, non lontano da via Circumvallazione, dove nei giorni scorsi c'è stato anche un momento di preghiera. La scelta della chiesa cattedrale, che sorge di fronte al palazzo Municipale, è dettata da diverse ragioni, tra cui la maggiore capienza e come segno di partecipazione al lutto dell'intera comunità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Napoli, il dolore per la morte di Domenico Caliendo: striscioni, fiori e un altarino in memoria a NolaDomenico Caliendo ha perso la vita a causa di un incidente stradale, provocando dolore tra amici e familiari.

Trapianto fallito, morto Domenico Caliendo: piccolo angelo volato viaDomenico Caliendo è morto dopo un trapianto andato male, che ha causato il suo decesso.

L’addio di Nola a Domenico: «Dovevi diventare grande, non una notizia»A Nola, via Circumvallazione, un altarino improvvisato è circondato dal silenzio interrotto solo dal fruscio dei fiori. cronachedellacampania.it

Napoli, il dolore per la morte di Domenico Caliendo: striscioni, fiori e un altarino in memoria a Nola«Non dovevi diventare una notizia, dovevi diventare grande». Così è scritto su uno striscione che è stato affisso in ... msn.com

Tutta Napoli e non solo continua a piangere il piccolo Domenico Caliendo Questa mattina è apparso in città uno striscione davvero toccante che porta la firma della Curva A @lavocedelpopolo_ #TifosiNapoli - facebook.com facebook

"Domenico, il tuo cuore batte con noi!" Lo striscione del tifo bianconero in #CurvaSud per il piccolo Domenico Caliendo, al quale tutti noi ci uniamo! #JuveComo x.com