Il Nepal torna alle urne dopo la rivoluzione | occhi puntati su Balen

Il Nepal si prepara a tornare alle urne dopo la rivoluzione di sei mesi fa, che ha portato alla caduta del governo di Kathmandu. Domani si svolgono le elezioni, con l’attenzione rivolta in particolare sulla figura di Balen. La consultazione rappresenta un momento cruciale per il paese, che cerca di definire un nuovo assetto politico dopo il tumulto popolare.

A sei mesi dalla sommossa popolare che in soli cinque giorni ha fatto tabula rasa del governo di Kathmandu, domani il Nepal affronta una prova elettorale su cui sono riposte le speranze di milioni di giovani elettori ed elettrici. Molti di loro tra l’8 e il 13 settembre 2025 erano scesi in strada per protestare pacificamente contro la corruzione dilagante della macchina amministrativa nazionale e l’assenza di concrete prospettive lavorative in un Paese con l’età media che sfiora i 26 anni. Con 22 manifestanti morti a settembre e una campagna elettorale finora estremamente pacifica, 30 milioni di nepalesi sono chiamati alle urne per... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

