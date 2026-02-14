Mercato Juve occhi puntati su Lucumì e Bernabè | trattativa alle porte?
Il nome di Lucumì e Bernabè torna a far parlare il mercato della Juventus, perché il club sta cercando di chiudere un accordo con loro. La trattativa si fa più concreta, dopo settimane di trattative e voci di mercato. La società bianconera ha già iniziato a sondare il terreno con gli agenti, puntando a rafforzare la difesa e il centrocampo. Intanto, i tifosi seguono con attenzione ogni aggiornamento, sperando in una svolta definitiva.
Milano, 14 febbraio 2026 – Stasera un succoso Inter-Juve nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati che si trasla al calcio, perché la squadra del cuore non si cambia mai. Un amore eterno. Partita con obiettivi diversi, dato che l’Inter vuole mantenere il vantaggio sul Milan, vincente a Pisa, mentre la Juve vuole conservare intatte le chance di primi quattro posti per partecipare anche il prossimo anno alla Champions League. Il divario oggi dice questo e quello che una volta era uno scontro diretto per lo Scudetto oggi racconta di due squadre che viaggiano su livelli diversi, ma la Juve è fermamente intenzionata a colmare quel gap, ed ecco allora che la dirigenza bianconera guarda a possibili obiettivi per il mercato estivo, con l’intento di rinforzarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Mercato Juve, Chivu ha gli occhi puntati sull’obiettivo bianconero: la richiesta del club è alta. Le ultime sulla trattativa, ecco di chi si tratta
Mercato Juve, occhi puntati su quel baby fenomeno del calcio ungherese: può sbarcare a Torino per soli 15 milioni di euro, Comolli ci prova
Mercato JuveChiesa+Zirkzee! La Juve Cambia Tutto!
Argomenti discussi: Torres-Juventus Next Gen | Occhi puntati sul talento di Puczka. Greco pensa a Sorrentino dal primo minuto; Rinnovo Yildiz, finalmente l’intesa: cifre e dettagli dell’accordo; FLASH| Da Kostic a Gatti: l'esperto di calciomercato svela i piani della Juventus per la finestra estiva; Juve, McKennie verso il rinnovo: manca pochissimo.
