Mercato Juve occhi puntati su Lucumì e Bernabè | trattativa alle porte?

Il nome di Lucumì e Bernabè torna a far parlare il mercato della Juventus, perché il club sta cercando di chiudere un accordo con loro. La trattativa si fa più concreta, dopo settimane di trattative e voci di mercato. La società bianconera ha già iniziato a sondare il terreno con gli agenti, puntando a rafforzare la difesa e il centrocampo. Intanto, i tifosi seguono con attenzione ogni aggiornamento, sperando in una svolta definitiva.