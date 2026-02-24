Giro di Sardegna torna dopo cinque anni con la Coppa Italia delle Regioni occhi puntati su Lorenzo Finn

Il Giro di Sardegna torna a correre dopo cinque anni, portando in gara anche le squadre regionali per la Coppa Italia delle Regioni. Lorenzo Finn, giovane scalatore, si prepara a sorprendere il pubblico con la sua tenacia. La corsa si snoda tra paesaggi spettacolari e strade impegnative, attirando appassionati e appassionate da tutto il paese. Le prime tappe hanno già acceso l’interesse degli spettatori, pronti a seguire ogni movimento.

Il Giro di Sardegna torna a raccontare l'evoluzione della corsa a tappe isolana, capolavoro gastronomico su strada che celebra la sua trentesima edizione. Dopo l'ultima apparizione nel 2021, la competizione si presenta nuovamente all'appuntamento 2026, aprendo la Coppa Italia delle Regioni. L'evento si svolge dal 25 febbraio al 1 marzo, con partenza a Castelsardo e arrivo a Olbia, proponendo cinque frazioni di grande varietà e una sfida che mescola velocisti e scalatori, senza grandi asperità ma con opportunità per classificate e sorprese di media stagione. La starting list evidenzia volti di rilievo destinati a guidare la classifica generale, con particolare attenzione ai capitani della Soudal Quick-Step e a una serie di giovani appetibili per la vittoria.