il nepal al voto dopo le rivolte

Il Nepal si prepara a votare dopo le manifestazioni della generazione Z che hanno portato alla caduta del governo. Gli elettori sono chiamati alle urne per decidere chi guiderà il paese nei prossimi anni. Le elezioni rappresentano il primo passo dopo un periodo di proteste e cambiamenti politici, con cittadini di diverse età che si recano alle urne per esprimere la propria preferenza.

Alla vigilia delle elezioni in Nepal, innescate dalla rivolta della generazione Z dello scorso settembre, la parola “cambiamento” domina il dibattito nazionale. Ma per ora non è chiaro quale cambiamento uscirà dalle urne il 5 marzo, e con quale costo istituzionale. Se è vero che le elezioni possono cambiare la leadership di un paese, non necessariamente rinnovano le sue istituzioni, che sono la base di una democrazia. Il viaggio democratico del Nepal – durato 36 anni, di cui 18 anni come repubblica democratica federale – ha prodotto un’alternanza al potere che però non sempre si è tradotta in un’amministrazione efficiente o in servizi affidabili, due elementi spesso legati alla stabilità di governo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

