Minneapolis continuano le tensioni dopo l’uccisione di Alex Pretti e Trump accusa i democratici | Fomentano le rivolte

A Minneapolis proseguono le tensioni dopo l’uccisione di Alex Pretti, un infermiere colpito da agenti dell’Immigration and Customs Enforcement. La vicenda ha suscitato reazioni e manifestazioni, alimentando un clima di scontro nella città. Nel frattempo, Donald Trump ha accusato i democratici di fomentare le rivolte, evidenziando le divisioni politiche e sociali che caratterizzano la situazione attuale.

Le tensioni a Minneapolis non accennano a diminuire dopo l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti, colpito a morte da agenti dell’Immigration and Customs Enforcement durante un’operazione all’alba. La città resta attraversata da proteste e polemiche, mentre il caso è diventato un terreno di scontro politico nazionale che coinvolge direttamente la Casa Bianca. Donald Trump ha scelto la linea dello scontro frontale, accusando apertamente i leader democratici di aver creato un clima pericoloso attraverso le politiche delle cosiddette “città santuario”. In una serie di messaggi pubblicati sui social, il presidente ha attribuito ai democratici la responsabilità delle morti di Pretti e di Renée Good, sostenendo che il rifiuto di collaborare con l’ICE avrebbe incoraggiato “agitatori di sinistra” a ostacolare le operazioni federali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Minneapolis, continuano le tensioni dopo l’uccisione di Alex Pretti e Trump accusa i democratici: “Fomentano le rivolte” Trump: “Uccisione Alex Pretti e Renee Good? Colpa del caos dei Democratici. L’Ice lascerà Minneapolis, a un certo punto”Nel corso di un’intervista al Wall Street Journal, Donald Trump ha affermato che l’Ice potrebbe lasciare Minneapolis, senza indicare una tempistica precisa. Minneapolis, proteste contro l'Ice dopo l'uccisione di Alex Pretti: "Resistere non è un crimine"A Minneapolis, circa mille persone si sono radunate in un parco per protestare contro l'Ice, a seguito dell’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente federale dell’immigrazione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: La battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercito; Tensione a Minneapolis, aperta un'indagine sul sindaco e il governatore; Minneapolis, ancora proteste. Walz mobilita la Guardia Nazionale; Minneapolis, continuano le proteste contro l'Ice: scontri tra manifestanti e forze di sicurezza. Minneapolis, resta alta la tensione. Trump apre alla possibilità che Ice lasci città. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Minneapolis, resta alta la tensione. Trump apre alla possibilità che Ice lasci città. LIVE ... tg24.sky.it Tensione a Minneapolis, aperta un'indagine sul sindaco e il governatore'Possibile intralcio alle autorità'. Le repliche: 'Una vendetta'. Un giudice limita l'uso della forza dell'Ice (ANSA) ... ansa.it Tutto il mondo può vedere come le famigerate brigate ICE continuano a uccidere inermi cittadini a Minneapolis, agli ordini della Casa Bianca che ne copre le malefatte con ricostruzioni impunemente falsificate, e puntualmente sbugiardate. Sappiamo tutti che - facebook.com facebook Le azioni dell' #ICE, l'Agenzia Federale per l'Immigrazione USA, continuano a far discutere. Dopo le tensioni per le uccisioni avvenute durante le retate, il vicepresidente Vance va a Minneapolis, dove gli agenti hanno arrestato un bimbo di 5 anni. Laura Pepe x.com

