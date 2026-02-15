Marcus Campopiano, il wicket-keeper italiano, si prepara a affrontare domani l'Inghilterra al Mondiale di cricket in India, dopo aver appena vinto contro il Nepal. Campopiano, che lavora come preparatore atletico nella squadra femminile del Surrey, si troverà di fronte a Will Jacks e Sam Curran, due tra i più forti giocatori inglesi. La vittoria contro il Nepal ha dato nuova fiducia alla squadra italiana, che ora punta a sorprendere anche i campioni del mondo.

“Battere il Nepal è stato un risultato enorme per un paese che ha difficoltà a distinguere il cricket dal baseball”. Lo ha scritto l’altro ieri il Times di noi. Della nostra Italia che è al centro di tutte le notizie in quella fetta - consistente – di mondo per cui il Mondiale T20 è l’evento. L’azzurro dell’Italia in questi giorni è la storia in India, su giornali e televisioni che ignorano l’Olimpiade di Milano Cortina perché sfavillanti delle divise coloratissime di India e Sri Lanka, Zimbabwe e Australia. Delle nuove tenute che hanno stravolto l’estetica del cricket, contribuendo a moltiplicarne la popolarità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, al Mondiale lo scoglio Inghilterra. Ma dopo la vittoria sul Nepal tutto è possibile

Noumory Keita, protagonista della SuperLega di volley, ha avviato la procedura per ottenere la cittadinanza italiana.

L’Italia conquista il suo primo successo in un Mondiale di cricket.

