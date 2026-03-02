Rodolfo Franguelli inghiottito da un crepaccio sul Monte Rosa aveva cercato di salvare un amico

Sul Monte Rosa, un uomo di 61 anni di Gallarate è morto dopo essere caduto in un crepaccio durante un'escursione in alta quota. La sua scomparsa è avvenuta a circa 30 metri di profondità e le ricerche sono state interrotte, poiché si sono perse le speranze di ritrovarlo vivo. L’incidente ha coinvolto anche un amico che cercava di aiutarlo.

Gallarate (Varese) – Tragedia sul Monte Rosa dove si sono perse le speranze di ritrovare in vita Rodolfo Franguelli, 61 anni, residente a Gallarate, precipitato in un crepaccio a circa 30 metri di profondità durante un'escursione in alta quota. Dopo una notte a oltre quattromila metri, in condizioni meteorologiche proibitive, il suo decesso viene ormai dato per certo. Le operazioni di recupero sono sospese a causa del maltempo. L'incidente L'incidente si è verificato sabato, intorno alle 13.30, lungo l'itinerario verso la Piramide Vincent, cima che supera i 4.200 metri tra Piemonte e Valle d'Aosta. Franguelli faceva parte di un gruppo di scialpinisti impegnati nella salita, composto da un francese e da un altro gallaratese.