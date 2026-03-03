Morto in un crepaccio sul monte Rosa | recuperato il corpo del gallaratese Rodolfo Franguelli

Il corpo di Rodolfo Franguelli, 61 anni di Gallarate, è stato recuperato dopo essere rimasto intrappolato in un crepaccio sul versante valdostano del Monte Rosa. L'incidente è avvenuto sabato scorso mentre l'uomo praticava lo sci alpinismo. Il recupero è stato effettuato nelle ultime ore, confermando la fine della ricerca.

Gallarate (Varese), 3 marzo 2026 – È stato recuperato il corpo di Rodolfo Franguelli, 61 anni di Gallarate, lo scialpinista che sabato scorso era finito in un crepaccio sul versante valdostano del Monte Rosa. Le operazioni di recupero sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla Guardia di finanza. L'incidente era avvenuto a 4.000 metri d’altezza sotto la Piramide Vincent. L'uomo era rimasto bloccato a 30 metri di profondità. Nei giorni scorsi le operazioni di recupero sono state rese impossibili dalle condizioni meteo avverse. Oltre a lui erano caduti nella fenditura nel ghiaccio anche gli altri due altri alpinisti della cordata, un italiano di 28 anni e un francese di 30 anni, che sono rimasti feriti in modo non grave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

