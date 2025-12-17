Giubileo dello sportivo | la chiesa di Lecce incontra il mondo dello sport

Il “Giubileo dello sportivo” a Lecce è un evento che unisce il mondo dello sport e la fede, promuovendo valori come solidarietà, rispetto e impegno. In programma giovedì 18 dicembre alle 18 nella cattedrale della città, si tratta di un’occasione di incontro, riflessione e testimonianza dedicata all’importanza sociale ed educativa dello sport.

“Giubileo dello sportivo”: la chiesa di Lecce incontra il mondo dello sport - Appuntamento giovedì 18 dicembre nel capoluogo salentino con l’iniziativa che vedrà la partecipazione dell’Unione sportiva Lecce e la testimonianza dell’atleta Roberto Sodero ... lecceprima.it

In vista dei Giochi invernali, accompagnerà anche il Giubileo diocesano dello sportivo nella giornata di oggi, 17 dicembre. #veronanetwork #sport #crocedeglisportivi #olimpiadi2026 - facebook.com facebook

