Giubileo dello sportivo | la chiesa di Lecce incontra il mondo dello sport
Il “Giubileo dello sportivo” a Lecce è un evento che unisce il mondo dello sport e la fede, promuovendo valori come solidarietà, rispetto e impegno. In programma giovedì 18 dicembre alle 18 nella cattedrale della città, si tratta di un’occasione di incontro, riflessione e testimonianza dedicata all’importanza sociale ed educativa dello sport.
LECCE - Si terrà giovedì 18 dicembre, alle 18, presso la cattedrale di Lecce, il “Giubileo dello sportivo”, un momento di incontro, riflessione e testimonianza dedicato al mondo dello sport, ai suoi valori educativi e alla sua profonda funzione sociale: l’iniziativa è promossa dall’ufficio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
