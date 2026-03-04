Il ministro Fratin inagura Key energy l’Italia al centro della nuova geografia dell’energia

Questa mattina è iniziata Key Energy, l’evento organizzato da Italian Exhibition Group dedicato alla transizione energetica. La manifestazione si svolge fino a venerdì 6 marzo e coinvolge partecipanti da Europa, Africa e Mediterraneo. Il ministro Fratin ha inaugurato ufficialmente la fiera, che si propone come punto di riferimento per il settore energetico in questa fase di cambiamenti.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: “L’Italia crede nelle rinnovabili e nella neutralità tecnologica, come parte di una strategia di sviluppo sostenibile concreta e non ideologica" L’Italia al centro della nuova geografia dell’energia. È partita questa mattina KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, che da oggi a venerdì 6 marzo porterà alla Fiera di Rimini, su 125mila metri quadrati lordi di superficie in 24 padiglioni, oltre 1.000 brand espositori, di cui circa il 30% dall’estero. Attesi più di 500 hosted buyer e delegazioni da 50 Paesi, coinvolti grazie al supporto dell’Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

