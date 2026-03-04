Il messaggio criptato in lingua farsi intercettato a Milano la scoperta di un radioamatore | i sospetti sulla comunicazione di Teheran in Europa – Il video

Un radioamatore di Milano ha intercettato un messaggio criptato in farsi, la lingua ufficiale dell’Iran, e numeri che potrebbero essere destinati ad agenti iraniani all’estero. La comunicazione è stata rilevata nel capoluogo lombardo e si pensa che possa riguardare attività di comunicazione tra Teheran e i suoi interlocutori in Europa. La scoperta è stata resa nota attraverso un video.

Un radioamatore di Milano avrebbe intercettato un messaggio criptato in farsi – la lingua ufficiale dell'Iran – e numeri, forse destinato ad agenti iraniani all'estero. A rilanciare la notizia su X è Ilario Piagnerelli, inviato Esteri di RaiNews24. La comunicazione in codice, comparso sui social e rilanciato da appassionati di radio, potrebbe provenire dalla Repubblica Islamica, attualmente in guerra con Israele e Stati Uniti, ed essere destinato ad alleati di Teheran all'estero. Se così fosse, il messaggio criptato via radio suggerirebbe che il regime di Teheran si affida a metodi decisamente non avanzati e più tradizionali per comunicare con alcuni suoi agenti all'estero.