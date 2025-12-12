Donald Trump sta bene? I nuovi sospetti sulla mano | È stata truccata prima di parlare in pubblico – Il video

Durante il discorso al ballo del Congresso alla Casa Bianca il 11 dicembre, sono emerse nuove speculazioni sulla condizione di Donald Trump, con alcuni sospetti riguardo a possibili manipolazioni della sua mano. Un video ha sollevato dubbi sul fatto che la mano dell'ex presidente possa essere stata truccata prima di parlare in pubblico.

La mano di Donald Trump era pesantemente truccata durante il suo discorso al ballo del Congresso alla Casa Bianca ieri 11 dicembre. Il dettaglio ha alimentato ancora una volta le speculazioni sulla sua salute, già seccamente smentite in passato dalla Casa Bianca. Come ricorda il britannico The Indipendent, lo staff di Trump sostiene da tempo che i lividi spesso visibili sulle mani del presidente ormai 79enne siano causati dalle frequenti strette di mano. Lo stesso Trump ha sempre minimizzato le speculazioni, assicurando di aver sempre ottenuto ottimi risultati nei test cognitivi. La Casa Bianca, spiega The Indipendent, non ha ancora confermato il motivo per cui la mano di Trump fosse così pesantemente truccata mentre si rivolgeva ai partecipanti all’evento di ieri sera. Open.online

