Iran il Dipartimento Usa avvisa il regime in lingua farsi | Non fate giochetti con il presidente Trump è un uomo d’azione

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio in lingua farsi in cui avverte il regime iraniano di non sottovalutare il presidente Trump, definendolo un uomo d’azione. La comunicazione, arrivata domenica, si inserisce nel contesto delle tensioni tra Washington e Teheran, evidenziando la cautela e la fermezza statunitense nel rapporto con l’Iran.

“Don’t play games with president Trump”. Non fate giochetti con il presidente Trump. Il post, sul profilo del Dipartimento di Stato Usa in lingua farsi, è apparso domenica; quello in lingua inglese era stato pubblicato sabato. L’avvertimento, indirizzato al regime degli ayatollah dell’Iran, è corredato dal messaggio: “Il presidente Trump è un uomo d’azione. Se non lo sapevate, ora lo sapete”, con una grafica in cui il capo della Casa Bianca ha lo sguardo da duro e alle sue spalle il segretario di Stato, Marco Rubio, sta a braccia conserte con la medesima aria risoluta. Il riferimento è ovviamente al raid concluso nello spazio di poche ore in Venezuela che ha permesso agli americani l’arresto del presidente Maduro e della moglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, il Dipartimento Usa “avvisa” il regime (in lingua farsi): “Non fate giochetti con il presidente Trump, è un uomo d’azione” Leggi anche: Proteste in Iran, il regime replica a Trump: «Qualsiasi ingerenza avrà conseguenze» Leggi anche: Trump sfida gli ayatollah: pronti a intervenire se il regime spara sui manifestanti e uccide il popolo. L’Iran replica: stia attento La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rapporto: L’Iran usa il Venezuela per installare la tecnologia dei droni nell’emisfero occidentale. Iran, il Dipartimento Usa “avvisa” il regime (in lingua farsi): “Non fate giochetti con il presidente Trump, è un uomo d’azione” - Il Dipartimento di Stato pubblica un avvertimento in farsi mentre continuano le proteste: 990 arresti e 19 morti nelle manifestazioni ... ilfattoquotidiano.it

