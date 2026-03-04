Il mercatino dell' antiquariato in via Bergamo

Domenica 8 marzo, in via Bergamo, si svolgerà il mercatino dell'antiquariato di Borgo Bergamo. L'evento vede la partecipazione di commercianti e collezionisti che espongono oggetti d'epoca e articoli artigianali. La manifestazione si svolge lungo la strada, attirando visitatori interessati a scoprire pezzi rari e pezzi unici. È un appuntamento che richiama gli appassionati del settore e i curiosi della zona.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati dell'artigianato e dell'antiquariato. In via Bergamo, domenica 8 marzo, torna infatti il mercatino di Borgo Bergamo. Un'occasione imperdibile per chi vuole trovare "chicche" introvabili. Perdendosi in una delle vie più antiche di Monza dove il commercio e lo scambio erano vivi all'interno dei vecchi cortili già nel secolo scorso e magari gustandosi una piacevole pausa in uno dei tanti locali che si affacciano sulla strada. Si passeggia fra le bancarelle dalle 8 alle 18. Tra le decine di stand sarà possibile ammirare e scegliere mobili, dipinti, tappeti, le amatissime porcellane della nonna, eleganti gioielli, e ancora sculture, libri antichi, stampe d'epoca, fumetti molto altro.