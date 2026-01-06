Arriva il mercatino dell’antiquariato in viale Bovio a Cattolica, offrendo l’opportunità di scoprire oggetti d’epoca e pezzi di storia. Un appuntamento dedicato agli appassionati di arte e antiquariato, ideale per chi desidera immergersi in atmosfere d’altri tempi e trovare pezzi unici. Un’occasione per vivere un momento di interesse culturale e valorizzare il patrimonio artistico locale.

Cattolica torna a proporre un viaggio nel fascino senza tempo di oggetti unici di arte, storia e stile. Torna AntìCatt, la Mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage, arrivata alla terza edizione e diventata un punto di riferimento per gli operatori del settore, collezionisti e appassionati. AntìCatt si terrà ogni seconda domenica del mese (escluso dicembre) nel cuore della città, in viale Bovio, dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Il primo appuntamento dell’anno sarà domenica 11 gennaio. "È un piacere vedere come AntìCatt si sia subito qualificata come un autentico evento a carattere culturale, ricreativo e sociale – sottolinea la direttrice artistica Meri Vagnetti – Rappresenta l’occasione per la riscoperta e la valorizzazione dell’oggettistica d’epoca, mobili, ceramiche, libri e fumetti antichi e usati, giocattoli, oggettistica da collezione, monete e francobolli, dischi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

