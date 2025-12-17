A Stresa torna il Mercatino dell' antiquariato | ultimo appuntamento dell' anno sul lungolago

Il Mercatino dell'antiquariato di Stresa torna per l'ultimo appuntamento del 2025, domenica 21 dicembre, sul suggestivo lungolago. Organizzato dall'associazione

Domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 19, sul lungolago di Stresa torna l'appuntamento, l'ultimo del 2025, con il mercatino dell'antiquariato organizzato dall'associazione "I sogni nel cassetto".Durante tutto il giorno sarà possibile trovare stand con articoli da collezionismo, giocattoli d'epoca. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

