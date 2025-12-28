Il Menù di Capodanno di Chef Francesca Mannis
Il Menù di Capodanno di Chef Francesca Mannis propone una selezione di piatti che uniscono tecnica, intuizione e sensibilità. La sua cucina si distingue per l’attenzione all’innovazione e alla libertà espressiva, offrendo un’esperienza gustativa autentica e raffinata. Un’occasione per celebrare l’arrivo del nuovo anno con sapori ricercati e creativi, in un equilibrio tra tradizione e modernità, in un’atmosfera di sobria eleganza.
La cucina che unisce, per un 2026 sfavillante . La sua creatività in cucina nasce dall'incontro tra tecnica, intuizione e sensibilità, trasformando ogni piatto in un racconto capace di emozionare e sorprendere: Francesca Mannis è un'anima creativa e punta su innovazione e libertà anche nel mondo della cucina. Chef con in tasca una laurea in giurisprudenza e un bagaglio di esperienze nel food & beverage, il suo percorso non segue schemi tradizionali: si arricchisce di una formazione continua con studi in organizzazione aziendale e passioni che spaziano dall'arte, alla letteratura e dall'architettura, alla moda.
