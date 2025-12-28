Il Menù di Capodanno di Chef Francesca Mannis

Il Menù di Capodanno di Chef Francesca Mannis propone una selezione di piatti che uniscono tecnica, intuizione e sensibilità. La sua cucina si distingue per l’attenzione all’innovazione e alla libertà espressiva, offrendo un’esperienza gustativa autentica e raffinata. Un’occasione per celebrare l’arrivo del nuovo anno con sapori ricercati e creativi, in un equilibrio tra tradizione e modernità, in un’atmosfera di sobria eleganza.

