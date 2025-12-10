Natale cheap o chic? Il menù dello chef per accontentare i gusti e le tasche
Scopri come rendere il pranzo di Natale speciale senza spendere una fortuna. Tra soluzioni economiche e proposte più raffinate, lo chef propone idee per accontentare tutti i gusti e le tasche, garantendo un menù ricco, gustoso e rispettoso del budget. Un Natale all'insegna della convivialità e del gusto, senza rinunciare alla qualità.
Low cost o luculliano, cheap o chic.che Natale sia. Il più tradizionale dei pranzi in famiglia può trovare soluzioni per accontentare anche le economie più ristrette, basta seguire alcuni accorgimenti per contenere la spesa e regalarsi comunque un pasto abbondante e gustosissimo. Andrea Papa, executive chef del ristorante Filippo a Pietrasanta lancia qualche dritta per dirottare le scelte verso un menu super economico: "preferire il pandoro al panettone, no frutta secca ma fresca, bando al costosissimo agnello e utilizzare invece tante verdure da declinare per primi piatti, secondi oppure contorni". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Caro Babbo Natale, quest’anno dacci tregua. Anziché marshmallow colorati confezionati nella calza dei grandi e piccini mettici cosine buone. Facciamo magie vere, educhiamo il palato per favore. Il confort food non deve essere sempre cheap. Il confort food d - facebook.com Vai su Facebook
Roma, niente festa di Natale: i Friedkin donano il budget in beneficenza bit.ly/48OZcYm #AsRoma Vai su X
Natale cheap o chic? Il menù dello chef per accontentare i gusti... e le tasche - I consigli per mangiare risparmiando oppure per puntare al lusso. Si legge su msn.com
Vertice con Comanducci. La mossa del centrodestra lanazione.it
Il Comune destina il cinque per mille a ’Il Ponte’ ilrestodelcarlino.it
L’Europa deve ripensarsi o ci attenderanno anni ancora più frustranti ilfoglio.it
"Fondatori d’impresa" con tre big. Basagni, Bernini e Mercati nel libro che celebra i Cavalieri del Lavoro lanazione.it
Magia ad Assisi. Percorso di pace con Ranocchia lanazione.it
Striscia La Notizia, confermata la storica inviata: “Mi metterò in gioco” screenworld.it