Il Mattino | Napoli il nome nuovo per gennaio è Taylor
Il Napoli si concentra sul mercato di gennaio, con particolare attenzione a potenziali nuovi acquisti. Tra i nomi più caldi emerge quello di Taylor, mentre le trattative si intensificano e il centro delle attenzioni si sposta su Riad, dove si definiscono le strategie per rinforzare la rosa e mantenere l’ambizione di competere ai massimi livelli.
"> Il centro del mondo, almeno per il Napoli, in questi giorni è Riad. Non solo Supercoppa, ma anche mercato, con i fili di una trama delicata che il club azzurro deve intrecciare prima di gennaio. A raccontarlo è Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, che fa il punto sulle strategie della dirigenza partenopea. L’immagine che ha fatto il giro del web è quella di Jordan Mainoo, fratello di Kobbie, con una maglia dal messaggio inequivocabile: “Free Kobbie Mainoo”. Un gesto che riaccende i riflettori sulla situazione del centrocampista del Manchester United, già segnalata in passato anche per altri calciatori dei Red Devils, ultimo il caso Rashford. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
